Il tecnico dei rossoneri Fonseca parla alla vigilia di Milan – Roma, che si terrà alle ore 18.00, il tecnico rossonero ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a proposito del match di Serie A e del calciomercato.

Qual è il quadro degli assenti? Pulisic come sta? “Mi aspettavo di poter avere Pulisic. Sta bene ma in questi ultimi due giorni non si è allenato con la squadra. Ha avuto un problema alla caviglia, non è pronto per domani, neanche per la panchina. Loftus-Cheek sta meglio, Morata è pronto per giocare. Bennacer è molto motivato ma non ha la condizione fisica per fare 90 minuti, ma giocherà. Musah è in ritardo nel recupero, vediamo se ci sarà per la Supercoppa”

Hernandez si è allenato anche il 23, come sta? “Ha bisogno di recuperare fisicamente, ci ho parlato, ha la consapevolezza che può fare molto meglio. In questi ultimi giorni abbiamo lavorato insieme, sono positivo rispetto a Theo. Se giocherà? Vedremo”

Domani è la sfida delle grandi deluse di questo campionato? “Per me no, non la penso così. Penso sia troppo”