Fonseca-Dzeko, la telenovela continua | La decisione

Il bosniaco ancora costretto ad allenarsi a parte, la decisione di Fonseca

Edin Dzeko ancora a parte, il calciatore voleva rientrare in gruppo ma il tecnico Fonseca ha detto no, una decisione ufficialmente presa per permettere al giocatore di recuperare dall’infortunio evitando rischi. La sensazione invece è quella che i rapporti tra giocatore e allenatore siano ormai logori, con il tecnico deciso a ‘tagliare’ il calciatore, almeno fino a quando l’attaccante non si scusi ufficialmente con lui per il comportamento non gradito dall’allenatore. Un muro contro muro difficile da risanare, quale sarà il futuro di Dzeko? La parola a… Fonseca.