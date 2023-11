Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha espresso un proprio parere sul trasferimento dell’Inter fuori da Milano, precisamente a Rozzano, nel corso di un’intervista rilasciata presso TGR Lombardia.

Rozzano: “Mi sembra un’ottima proposta” | Sala contrario

C’è almeno una possibilità dunque che un nuovo stadio della società nerazzurra venga fondato a Rozzano. In merito a tale ipotesi il presidente Fontana davanti ai microfoni ha commentato: “Mi sembra un’ottima proposta, sono scelte che eccezionalmente parlando riguardano loro. Noi faremo quello che ci compete. Chiederemo dei tavoli per affrontare quelli che sono alcuni piccoli problemi di carattere urbanistico”. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, invece, non sembra proprio condividere l’idea del presidente della Regione Lombardia. Sala, infatti, ha ancora diversi dubbi sulla decisione dei rossoneri di lasciare Milano; queste sono state le parole del sindaco del capoluogo lombardo presso Il Giorno: “Le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, ma io personalmente ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano. Credo che uno stadio fuori Milano sia ingestibile, secondo me si stanno raccontando anche un sacco di frottole”.