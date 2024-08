Formazioni Serie A, tutte le probabili ad oggi

L’infortunio di Scamacca, costretto allo stop lungo, costringe l’Atalanta ad intervenire sul mercato. La società orobica ha prontamente chiuso per il nuovo attaccante, in arrivo dal Genoa, l’italo-argentino Retegui. De Gea sempre più vicino alla Fiorentina. In attesa della chiusura della trattativa Koopmeiners-Juventus, i bianconeri cominciano a guardarsi intorno e cercano di piazzare Chiesa in uscita. Il mercato è nel vivo e le formazioni cambiano ancora.

Fantacalcio, le probabili formazioni di Serie A:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; GODFREY, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson; Ruggeri; Lookman, ZANIOLO; RETEGUI (De Ketelaere). All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; HOLM, Beukema, Lucumì, MIRANDA; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye (CAMBIAGHI); DALLINGA. All. ITALIANO.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Obert, LUPERTO, Mina; ZORTEA, Makoumbou, Prati, ADOPO, Augello; Luvumbo, PICCOLI. All. NICOLA.

COMO (4-2-3-1): REINA; Iovine, VARANE, DOSSENA, MORENO; Braunoder, MAZZITELLI; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; BELOTTI. All. Fabregas.

EMPOLI (3-5-2): VASQUEZ (Perisan); Walukiewicz, VITI, Ismajli; Gyasi, Zurkowski, Fazzini, Grassi, Pezzella; ESPOSITO, Caputo (Shpendi). All. D’AVERSA.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; PONGRACIC, Martinez Quarta, VALENTINI; Kayode, Mandragora, Bianco, Biraghi; Nico Gonzalez, COLPANI, KEAN. All. PALLADINO.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez; ZANOLI, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, VITINHA. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): DI GREGORIO; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; THURAM, Locatelli (Fagioli); Yildiz, DOUGLAS LUIZ, Weah; Vlahovic. All. THIAGO MOTTA.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; TAVARES, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; TCHAOUNA (DELE-BASHIRU), NOSLIN (CASTROVILLI ), Zaccagni; Castellanos. All. BARONI.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, GASPAR, Dorgu (Gallo); Ramadani, PIERRET (Oudin); MORENTE (Pierotti), MARCHIWINSKI, Banda; Krstovic. All. Gotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, PAVLOVIC (Gabbia), Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; MORATA. All. FONSECA.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, D’Ambrosio, Pablo Marì, Birindelli, Pessina, SENSI, Kyriakopoulos; FORSON, Caprari; Djuric. All. NESTA.

NAPOLI (3-4-3): Meret; BUONGIORNO, RAFA MARIN, Rrahmani; Di Lorenzo (Mazzocchi), Lobotka, Anguissa, SPINAZZOLA; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. CONTE.

PARMA (4-2-3-1): SUZUKI; Del Prato, Osorio, Circati, VALERI; Bernabé, Estevez (Sohm); Man, Hernani, Mihaila, Bonny. All. Pecchia.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Pellegrini, Paredes, LE FEÉ; SOULÉ, Dybala; DOVBYK. All. De Rossi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, SAUL COCO, MASINA; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic, Lazaro; ADAMS, Zapata. All. VANOLI.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Perez, Bijol; Ebosele, Samardzic, EKKELENKAMP, Lovric, Zemura; Lucca, Thauvin. All. RUNJAIC.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; SAGRADO, Sverko, Svoboda; Candela, Busio, DUNCAN, Tessman, Zampano; ORISTANIO, Pohjanpalo. All. DI FRANCESCO.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, FRESE; HARROUI, Duda, Serdar; Suslov, Tavsan; MOSQUERA. All. ZANETTI.