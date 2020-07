Il RE è sempre Lewis Hamilton

In Ungheria è Lewis Hamilton show, il pilota inglese segna il nuovo record della pista (1’13”447) che vale al britannico e alla Mercedes la pole position. In seconda posizione il compagno di scuderia Bottas. In seconda fila la Racing Point di Stroll (+0”930). Vanno entrambi in Q3, per la prima volta in stagione, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rispettivamente quarto e quinto in griglia. Gara che si preannuncia in salita per le Ferrari, in vista una nuova stagione da dimenticare?