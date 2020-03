Coronavirus Formula 1, le incredibili frasi di Marko su Verstappen

estremo per eccellenza, tutto viene ingigantito”. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola di Tuttosport che rivela la clamorosa, e infelice, uscita di Helmut Marko, il braccio operativo di Mateschitz alla Red Bull. Ecco cosa ha detto.

Le incredibili frasi di Marko

Come ha svelato il quotidiano sportivo torinese, citando l’intervista di Marko al quotidiano austriaco Kronen Zeitung, sembra che Max Verstappen, attivissimo nelle gare virtuali, «è terrorizzato alla prospettiva di prendere il Coronavirus». La soluzione la prospetta, in maniera assurda, lo stesso Marko. «E’ meglio se viene infettato il prima possibile. A 22 anni, non è una persona a rischio, ma dopo sarebbe immune nella sua battaglia per il titolo». Il tecnico della Red Bull si era già segnalato prima del GP di Australia, cancellato a poche ore dalla partenza per la positività al Covid-19 di un membro della McLaren, per la frase: «Questo virus è solo un’influenza, non costituisce assolutamente il pericolo che viene rappresentato in modo isterico e può distruggere la vita pubblica». I fatti, purtroppo lo stanno smentendo in maniera clamorosa.