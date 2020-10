ESCLUSIVA – Intervista con Francesca Venia

Francesca Venia attaccante della Roma Calcio Femminile si racconta in esclusiva per SportPaper. In questo campionato di Serie B è stata promossa stabilmente in prima squadra ma, nonostante la giovane età, è già una veterana dei colori giallorossi: “Non mi sento ancora tale ma siamo sicuramente un bellissimo gruppo. Il nostro obiettivo? Crescere insieme per toglierci tante soddisfazioni“.

In campo e fuori

E se la squadra ha fame di vittorie sul campo, ci sono tanti obiettivi da raggiungere anche fuori per Francesca Venia: “Oltre al calcio, frequento un innovativo indirizzo universitario incentrato sulle scienze e culture enogastronomiche. Al momento voglio portarlo avanti mantenendo un buon rendimento“.

Un cammino che per la giocatrice, classe 2000, vorrebbe seguire anche una volta appesi gli scarpini al chiodo: “Per prima cosa voglio laurearmi, poi dopo mi piacerebbe proseguire con un lavoro nell’imprenditoria della filiera alimentare“.

Tra lo stop per il covid-19 e il rientro

“Tornare sul campo è stato entusiasmante, solo qualche mese fa sembrava distantissimo il rientro. L’emozione più grande è stata rivivere la squadra e lo spogliatoio” esordisce Francesca Venia.

Fino ad ora il cammino della Roma Calcio Femminile è stato altalenante anche se sono passate davvero troppe poche giornate per poter fare un bilancio. Ma l’attaccante non si perde d’animo e sa quale è il modo giusto per affrontare il campionato: “Lavoro, fatica e concentrazione sono fondamentali per ritrovare l’autostima. Ma il vero segreto è il gruppo, potersi appoggiare alle compagne è fondamentale“.

Verso il professionismo

Il calcio femminile ha intrapreso una strada che dovrebbe portarlo – nel più breve tempo possibile – al riconoscimento dello status di professionismo per le giocatrici. Un traguardo storico: “È quasi un sogno anche se dovrebbe essere qualcosa di scontato. Sicuramente l’approccio positivo ed aperto da parte del paese a conoscere questo sport ha dimostrato che adesso l’Italia è pronta a fare questo passo“.

Francesca Venia ha scelto di affidarsi ad un’agenzia per la gestione della sua immagine e della sua carriera visto che ancora la figura del procuratore non è prevista dal regolamento: “Io mi sto trovando davvero bene con tutte le persone della Music Sport Production. Lavoriamo insieme per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Bisogna valutare bene però le varie società perché, così come negli altri settori, c’è sempre chi cerca interessi personali senza aver come scopo quello della crescita delle ragazze che dovrebbero tutelare“.