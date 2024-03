Friburgo-Bayern Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Linea difensiva a quattro per il Bayern Monaco di Tuchel. Il tecnico tedesco si affida a Dier e Kim al centro, supportati da Kimmich e Guerreiro sulle corsie laterali. In mezzo al campo Pavlović e Goretzka, alle spalle di Müller, Musiala e Sané. In avanti il solo Harry Kane. Tra i pali c’è Neuer.

Friburgo-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde, Günter; Eggestein, Röhl; Dōan, Höler, Grifo; Gregoritsch. All. Streich.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Guerreiro; Pavlović, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane. All. Tuchel.