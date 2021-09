Il Brescia impegnato questa sera a Frosinone

Il Brescia di Pippo Inzaghi sarà impegnato questa sera nella difficile trasferta di Frosinone. I lombardi sono secondi in classifica, due punti dietro al Pisa, mentre la squadra di Grosso ha 8 punti ed è reduce dal successo di Como.

Le probabili formazioni di Frosinone-Brescia h. 20,30

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, Garritano; Canotto, Ciano, Zerbin. All.: F. Grosso

Brescia (4-2-3-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, Van de Looi, Jagiello; Leris, Bajic, Tramoni. All.: F. Inzaghi

Arbitro: Dionisi Assistenti: Baccini-Muto Quarto ufficiale: Arena VAR: Prantera AVAR: Vecchi

La diretta TV

Frosinone-Brescia potrà essere seguita in diretta sui canali SKY in diretta, previo pagamento di un abbonamento. Inoltre, in streaming, la visione del match è possibile su DAZN e NOW TV.