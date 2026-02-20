Frosinone-Empoli, le probabili formazioni

Si gioca questa sera l’anticipo tra Frosinone ed Empoli relativo alla 26? giornata del campionato di Serie B. Alvini dovrebbe ripresentare la formazione vittoriosa nell’ultima giornata di campionato con al centro dell’attacco Raimondo, mentre Dionisi non avrà a disposizione Pellegri, Ghion, e Guarino.
Le probabili formazioni
Frosinone 4-3-3: Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini
Empoli 3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.All Dionisi