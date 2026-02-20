Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Frosinone-Empoli, le probabili formazioni

Le formazioni dell'anticipo di Serie b

Di
Salvatore Ciotta
-
12
Tifosi Frosinone ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Si gioca questa sera l’anticipo tra Frosinone ed Empoli relativo alla 26? giornata del campionato di Serie B. Alvini dovrebbe ripresentare la formazione vittoriosa nell’ultima giornata di campionato con al centro dell’attacco Raimondo, mentre Dionisi non avrà a disposizione Pellegri, Ghion, e Guarino.

Le probabili formazioni

Frosinone 4-3-3: Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

Empoli 3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Fila.All Dionisi

