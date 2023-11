Frosinone-Genoa sarà il secondo dei due match previsti per le ore 15 di domenica. La squadra di Eusebio Di Francesco sta disputando un buon campionato, ma nelle ultime partite ha perso del terreno e ora deve guardarsi le spalle. Il Genoa di Albero Gilardino invece, dista solo 1 punto dai ciociari e domani tenterà la missione sorpasso al Benito Stirpe. Il match, in programma domenica alle 15 al Benito Stirpe, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Ekuban, Puscas. Allenatore: Alberto Gilardino.