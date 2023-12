Fuori Okoli per squalifica, Di Francesco si affida a Monterisi, Romagnoli e Lusuardi. Mediana affidata a Barrenechea, ex della gara, con Gelli e Brescianini, sostenuti da Lirola e Garritano. In avanti, la coppia composta da gli altri due ex: Soulé e Kaio Jorge. Tra i pali c’è Turati.

Allegri fa i conti con l’assenza di Chiesa, ancora out per un fastidio al tendine rotuleo, e si affida a Milik e Vlahovic come duo d’attacco. In mezzo al campo si rivede Rabiot, insieme a Locatelli e McKennie, supportati da Cambiaso e Kostic sugli esterni, In difesa il solito trio con Gatti, Bremer e Danilo. In porta: Szczesny.

Le probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.