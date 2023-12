Ecco la comparazione quote di Frosinone e Juventus dei bookmakers che vedono come favoriti la squadra di Allegri anche se i canarini ci proveranno fino alla fine grazie alle prestazioni di Kaio Jorge e Soulè, ex della gara.

Snai : Frosinone (1):5.75 Pareggio (X): 3.80 Juventus (2): 1.60

: Gol Gol : Frosinone (1): 5.80 Pareggio (X): 3.95 Juventus (2): 1.60

: Sportbet : Frosinone (1): 5.80 Pareggio (X): 3.95 Juventus (2): 1.65

: