Frosinone-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Allo Stirpe va in scena l’ultima giornata di Serie A che vede affrontarsi Frosinone e Monza. Gli uomini di Di Francesco non vincono una partita di campionato dal 26 novembre contro il Genoa, proprio tra le mura amiche, totalizzando 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5. Sorte molto simile per i brianzoli che addirittura non vincono da circa un mese, calendario sicuramente più complicato con le sconfitte contro Milan e Fiorentina e il pareggio del Maradona contro il Napoli. Il match sarà visibile sulla piattaforma di DAZN sabato 6 gennaio alle ore 15.

Probabili formazioni

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Harroui; Kaio Jorge.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pablo Marì, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo.