Frosinone-Pisa alle ore 21,00 al Benito Stirpe

Ultimi 90′ minuti di fuoco, c’è in gioco una stagione, un piazzamento nei Playoff che se per il Pisa sarebbe la ciliegina di una torta su una ottima stagione, per i ciociari sarebbe la normalità, anche se per la squadra di Nesta possiamo dire tranquillamente che la stagione è stata fallmentare.

QUI FROSINONE Tra i convocati non c’è Gori, mentre Tabanelli e Rohden hanno recuperato dai loro picocli infortuni. Nesta dovrebbe schierare Bardi in porta, in difesa Szyminski, Ariaudo e Brighenti, a centrocampo Salvi, Paganini, Maiello, Haas e D’Elia, in atacco Dionisi e Novakovich.

QUI PISA D’Angelo deve rinunciare a Gori e Belli per cui dovrebbero scender ein campo Perilli in porta, in difesa Birindelli, Caracciolo, Varnier e Lisi, a centrocampo Siega, de Vitis e Gucher, Soddimo trequartista dietro alle punte Vido e Marconi.

Frosinone-Pisa, le probabili formazioni

Frosinone 3-5-2: Bardi; Szyminski, Ariaudo, Brighenti; Salvi, Paganini, Maiello, Haas, D’Elia; Dionisi, Novakovich. all.: Nesta

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Siega, De Vitis, Gucher; Soddimo; Vido, Marconi. All. D’Angelo