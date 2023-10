Fulham-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Si conclude la settima giornata di Premier League: il Chelsea ospite del Fulham. Blues non in buone condizioni mancano la vittoria da quattro giornate. La formazione guidata da Mauricio Pochettino ha perso due delle ultime tre gare disputate contro Aston Villa e Nottingham Forest. Il match, in programma questa seria 21, sarà visibile su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Palmer, Enzo Fernandez, Mudryk; Sterling. All. Pochettino.