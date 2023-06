Fumata bianca per Tonali al Newcastle | Domani le visite mediche

E’ fatta per il trasferimento di Tonali al Newcastle. Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali ma anche di Davide Frattesi, ha lasciato ora Palazzo Parigi a Milano, dove ha avuto un incontro con Steve Nickson, capo scout del Newcastle. Il noto procuratore ora è in viaggio per la Romania dove incontrerà il giocatore del Milan, impegnato con la Nazionale Under 21 visto che la squadra di Nicolato affronterà la Francia.

Calciomercato Milan, 80 milioni in arrivo da Tonali

Il calciatore ex Brescia nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il club inglese come di consueto andando a firmare poi un contratto dalla bellezza di 8 milioni di euro a stagione per 5 anni. 80 saranno i milioni che entreranno nelle casse dei rossoneri dove parte saranno investiti sul mercato, a cominciare magari da Frattesi e Thuram.