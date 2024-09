Furlani: “Avremmo preferito fare 9 punti, ma siamo con Fonseca. Ibra in vacanza? Aveva un impegno da tempo..”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare Tammy Abraham, l’ad Giorgio Furlani, è tornato a parlare del futuro di Fonseca ma anche di Theo Hernandez e Leao e dell’episodio dell’Olimpico: “Sì, avremmo preferito fare 9 punti nelle prime 3 partite, è ovvio. Ma non c’è nessun tipo di panico, eviterei di parlare di partite importantissime o altre cose di questo tipo. Siamo soddisfatti del lavoro del mister in preparazione, siamo tutti con lui, siamo a suo supporto e anche la squadra è con lui”.

Furlani: “Siamo soddisfatti del lavoro di Fonseca”

Il viaggio di Ibrahimovic e la sua assenza contro la Lazio?

“Aveva un impegno preso da molto tempo, da prima che prendesse l’impegno col Milan. Non penso che dovessimo annunciarlo prima perché non dobbiamo anticipare tutti gli spostamenti dei dirigenti del Milan. Questo è un non evento, c’eravamo io, Moncada e Cardinale…”.

La scena di Leao e Theo durante il cooling break?

“Sei lì, durante la partita con l’adrenalina… Se ne è parlato tanto, se ne è parlato troppo. Sia noi che i giocatori siamo rimasti sorpresi da questo. L’evento lo ha commentato Fonseca, poi lo ha fatto Theo parlando anche per Leao. E’ anche questo veramente un non evento”.