Futuro Douglas Costa, il Bayern non riscatta

La Juventus la scorsa estate ha ceduto in prestito secco al Bayern Monaco, Douglas Costa. Il brasiliano che era ben inserito nella rosa bianconera, non ha avuto poche difficoltà in Germania, dove ha fatto un enorme fatica a ritagliarsi uno spazio importante. Non aiutato neanche dagli infortuni, Douglas Costa non resterà al Bayern Monaco.

Futuro Douglas Costa, arriva il Gremio

Douglas Costa è in scadenza di contratto con la società della Vecchia Signora il prossimo giugno 2022, l’ex Shakhtar, ma non sembra esserci pericolo, il brasiliano è finito nel mirino del Gremio, sua squadra del cuore. La notizia arriva direttamente dai media brasiliani, i quali hanno affermato un ritorno in patria del giocatore in forza ai tedeschi. C’è da trovare l’intesa, l’ingaggio non è certo cosa da poco, sarà un ostacolo per la partenza di Costa, ma resta un’altra chance alla Juventus: decidere di cederlo in prestito fino a dicembre 2021. Il giocatore, intervistato, sull’argomento ha dichiarato: “Penso solo a questi tre mesi con il Bayern e solo dopo penserò al mio futuro. Non è il momento di pensare a questo. Io sono un gremista, prima di ogni altra cosa. Sono sempre stato del Gremio e sono un prodotto delle giovanili. Vedremo cosa succederà dopo questi tre mesi”.