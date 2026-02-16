La testa alla Champions League è prerogativa per i bianconeri. Domani è tempo di Galatasaray-Juventus. I bianconeri affronteranno i Playoff giocando contro i turchi nel match di andata ad Istanbul, il quale risulta essere uno dei più importanti in questo momento delicato della stagione. Intanto, il tecnico Luciano Spalletti, dovrà affrontare anche gli infortuni. Ecco come stanno i giocatori in infermeria.

Galatasaray-Juventus, Thuram convocato, David resta a casa

Alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, Spalletti deve fare i conti con gli infortuni. Sull’aereo per la Turchia non è salito infatti Jonathan David, che ha lamentato un fastidio all’inguine dopo l’allenamento di ieri, sarà fuori dai giochi. Spalletti, per oggi, ha deciso che i bianconeri non dovevano esercitati sul campo, ma dedicarsi soltanto ad una sessione di video analisi dell’avversario.

Ma dall’infermeria arrivano anche buone notizie. Quella di oggi è la presenza nella lista del convocati di Khephren Thuram, che ha smaltito l’edema osseo che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro l’Inter e sarà in campo contro i turchi. L’assenza di Jonathan David crea non pochi problemi al tecnico. Al suo posto dovrebbe giocare Lois Openda, che purtroppo non ha tanti minuti nelle gambe. Il giocatore è reduce da una sola partita da titolare, quella contro il Monaco. Spalletti potrebbe decidere per un’alternativa diversa, ovvero di sperimentare McKennie centravanti.