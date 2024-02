Galatasaray-Sparta Praga, le ultimissime sulle formazioni

Andata dei play-off di UEFA Europa League a Istanbul tra Galatasaray, retrocesso dalla Champions League, e i cechi dello Sparta Praga. Tanti gli ex Serie A in campo tra i turchi: sulla mediana c’è Torreira, in avanti Mertens e Icardi.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Sparta Praga:

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Nelsson, Kutlu; Demirbay, Torreira; Yilmaz, Mertens, Zaha; Icardi. All. Buruk.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Panak; Preciado, Kairinen, Laci, Zeleny; Karabec, Kuchta, Birmancevic. All. Priske.