Galatasaray-Sparta Praga, probabili formazioni e dove vederla

Play-off di UEFA Europa League al RAMS Park di Istanbul tra Galatasaray e Sparta Praga, giovedì alle 18.45. Turchi retrocessi dalla UEFA Champions League, arrivando al terzo posto, alle spalle di Bayern Monaco e Copenaghen. Dall’altra parte lo Sparta Praga, secondo nel Gruppo C di Europa League, dietro i Rangers. Il match sarà visibile su DAZN e Sky Sport (254); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Sparta Praga:

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Nelsson, Kutlu; Demirbay, Torreira; Yilmaz, Mertens, Zaha; Icardi. All. Buruk.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Panak; Preciado, Kairinen, Laci, Zeleny; Karabec, Kuchta, Birmancevic. All. Priske.