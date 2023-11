Intervenuto in conferenza stampa, Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha sottolineato la prestazione dei suoi contro la Salernitana. Queste le sue parole riportate da TMW.

Garcia: “Vittoria che dà serenità”

0-2 ma Napoli non brillante, è d’accordo?

“Avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare. Mi chiedo perchè siete pochi. Volevamo segnare nel primo quarto d’ora e per fortuna ci siamo riusciti. Nel derby le classifiche non contano, quasi si annullano. A me sono piaciute le triangolazioni, forse potevamo fare qualche scelta migliore al momento dell’ultimo passaggio ma Ochoa è stato bravo e Politano ha preso il palo. Se non la chiudi può succedere di tutto, mi sono tranquillizzato solo dopo lo 0-2. Va bene così, abbiamo fatto il nostro e ora vediamo cosa faranno le altre”.

Vittoria che dà serenità?

“Noi siamo sempre stati sereni, abbiamo lavorato sempre bene e sappiamo di essere un’ottima squadra”.

Bene la difesa…

“Sì, abbiamo difeso tutti insieme comportandoci da squadra. Si poteva far meglio su qualche uscita, ma Meret ha passato un pomeriggio tranquillo e questo certifica la positività della sua prestazione”.

Di Lorenzo ha detto che talvolta avete reso sotto livello. Cosa ne pensa?

“Faccio una riflessione personale. Mi viene da sorridere. Va bene, andiamo oltre. Si può fare sempre meglio, ma secondo me non abbiamo mai sbagliato una partita intera e talvolta abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Col Milan potevamo vincerla, col Real Madrid non meritavamo la sconfitta. A me interessa fare risultato mercoledì per chiudere il discorso qualificazione”.

E’ stato così semplice battere la Salernitana?

“Chi ha esperienza sa che nei derby la classifica non conta e che i derby azzerano tante cose. Ambiente ostile, come giusto che sia. Spero che tra le due tifoserie sia andato tutto ok, dentro e fuori dallo stadio. Così deve essere il calcio”.