Gasperini: “Pellegrini è un giocatore importante per la Roma. Ultimi dieci minuti gestiti male”

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del derby vinto contro la Lazio.

Le parole di Gasperini

Cosa le lascia emotivamente questo derby e come si è comportata la squadra con la scelta a sorpresa di Pellegrini?

“A differenza vostra posso vedere gli allenamenti tutti i giorni. Pellegrini lo vedo come si muove e si allena. Non ho avuto dubbi sullo schierarlo titolare oggi, è un ragazzo di grande qualità e secondo me può essere anche un’atleta importante. Sono contento per lui, per la squadra, la società e i tifosi che sono incredibili. Sono stato soddisfatto della gara ma gli ultimi dieci minuti abbiamo rischiato di comprometterla”.

Gli attaccanti stanno facendo un po’ fatica a rendersi pericolosi davanti. Pellegrini può essere una risorsa aggiunta sotto questo punto di vista?

“Pellegrini ha nelle sue corde il fatto di saper calciare benissimo e ha i giusti tempi di inserimento. Non deve essere un marchio di fabbrica ma agire come centrocampista e saper finalizzare come ha fatto oggi. Con gli attaccanti possiamo fare meglio, devono crescere tanto ma si rendono molto disponibili in tal senso. Sia Ferguson che Soulè hanno fatto un’ottima gara, anche Dovbyk e gli altri sono entrati bene in campo nel secondo tempo. In base alla crescita possiamo alzare il livello di prestazioni della squadra. Dobbiamo migliorare un po’ tutti di più in fase offensiva per trovare una maggior finalizzazione sotto porta”.

Quanto conta il cuore di Pellegrini?

“Non posso parlare di ciò che è successo prima ma ho trovato un ragazzo maturo. È un giocatore di qualità. Il cuore lo ha lui, Mancini, Konè, Cristante. Tutti, difensori, attaccanti, lo hanno tutti. Non perché è di Roma ha messo qualcosa in più ma tutti lo hanno fatto. Deve essere un giocatore per la squadra e deve diventare un’atleta per alzare di molto il livello personale come giocatore”.