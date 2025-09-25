Genoa-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Patrick Viera opta per il 4-2-3-1. Linea difensiva rossoblù con Mercandalli e Vásquez al centro, supportati sugli esterni da Sabelli e Martín. Diga di mediana con Frendrup e Masini. In avanti spazio ad Ekuban, supportato sulla trequarti da Stanciu, Carboni e Grønbæk.

Genoa-Empoli, le formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vásquez, Martín; Frendrup, Masini; Stanciu, Carboni, Grønbæk; Ekuban. All. Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Ebuehi, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Ghion, Carboni; Ceesay, Shpendi; Popov. All. Pagliuca.