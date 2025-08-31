Juventus di misura con Vlahovic, Genoa ko (0-1)

La Juve espugna Marassi con un gol di Vlahovic nel finale di gara, subentrato a David, l’attaccante ex Fiorentina risolve la gara a favore dei suoi. Tre punti pesanti targati Vlahovic, da possibile uomo mercato a uomo in più di Tudor?
IL TABELLINO
GENOA-JUVENTUS 0-1
Genoa (4-3-2-1): Leali 6; Norton-Cuffy 6,5, Ostigard 5,5, Vásquez 6, Martín 6; Masini 6,5, Frendrup 6 (32′ st Ekhator sv); Ellertsson 6,5 (32′ st Vitinha sv), Carboni 6 (20′ st Malinovskyi 6), Stanciu 6 (20′ st Thorsby 6); Colombo 5,5 (32′ st Ekuban sv)
A disposizione: Cuenca, Fini, Gronbaek, Mercandalli, Messias, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Venturino
Allenatore: Vieira 6
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Gatti 6,5, Bremeri 6,5, Kellyi 6,5; Kalului 6,5, Locatelli 6 (17′ st Koopmeiners 6), Thurami 6,5, Joao Mario 5,5 (17′ st Kostici 6,5); Conceiçao 6 (38′ st Nico Gonzalez sv), Yildiz 6,5 (45′ st McKennie sv); David 5,5 (17′ st Vlahovic 7)
A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Rugani, Adzic
Allenatore: Tudor 6,5
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 28′ st Vlahovic (J)
Ammoniti: Joao Mario, Koopmeiners (J), Ostigard (G)
Espulsi: –