Genoa e Empoli domani alle 15 apriranno il sabato di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nel precedente turno di campionato e domani avranno voglia di rivalsa. La squadra di Gilardino nell’ultimo periodo ha registrato alti e bassi, tra vittorie e sconfitte al momento la situazione di classifica non sorride. La squadra di Andreazzoli invece si ritrova al terzultimo posto e domani cercherà di vincere per uscire dalla zona calda e agganciare i liguri. Il match, in programma sabato alle 15 allo stadio Luigi Ferraris, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Martinez; de Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino.

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.