Il match delle 15:00 di sabato 2 Dicembre che andrà in scena nell’affascinante scenario dello Stadio Luigi Ferraris, si preannuncia una battaglia cruciale per la salvezza. Il Genoa ospita l’Empoli in un incontro che potrebbe avere grandi implicazioni per la lotta contro la retrocessione. Entrambe le squadre, attualmente nella parte inferiore della classifica, cercano di conquistare punti vitali per distanziarsi dalla zona pericolosa. Con il Genoa che cerca di capitalizzare il proprio vantaggio casalingo e l’Empoli in cerca di una riscossa dopo la brutta sconfitta interna per 3-4 contro il Sassuolo.

Genoa-Empoli, comparazione quote

La comparazione delle quote evidenzia una probabilità di vittoria maggiore del Genoa con l’1 quotato a 1.92 su Snai e 1.94 su Sportbet, l’X che si attesta intorno a quota 3.50, mentre il 2 dell’Empoli è dato a quota 4.00 su Snai, e 4.10 su Sportbet, riflettendo una maggiore fiducia nella vittoria del Grifone.

Snai : Genoa (1): 1,92 Pareggio (X): 3.40 Empoli (2): 4.00

: Gol Gol : Genoa (1): 1.94 Pareggio (X): 3.50 Empoli (2): 4.00

: Sportbet : Genoa (1): 1.98 Pareggio (X): 3,55 Empoli (2): 4.10

:

Il Genoa cerca continuità in casa

Il Genoa, attualmente al 15° posto con 14 punti, cerca di migliorare la propria forma in casa. Sotto la guida di Alberto Gilardino, la squadra ha mostrato una solidità difensiva, con due vittorie casalinghe consecutive senza reti subite. Tuttavia, sono reduci da una sconfitta contro il Frosinone e cercano di rimbalzare. L’attaccante Mateo Retegui, dopo aver saltato diverse partite, è pronto al rientro in campo, probabilmente in coppia con Ruslan Malinosky, Out Gudmundsson.

Empoli, alla ricerca di punti salvezza, ma ancora senza Baldanzi

L’Empoli, al 18° posto con 10 punti, ha mostrato segni di crescita offensiva ma resta vulnerabile in difesa. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l’allenatore Aurelio Andreazzoli spera in un miglioramento difensivo. Il trio offensivo composto da Cambiaghi, Caputo e Cancellieri sarà fondamentale per le speranze di gol dell’Empoli, con Baldanzi ancora out.

Precedenti tra Genoa e Empoli

Gli scontri diretti tra Genoa e Empoli presentano uno scenario interessante. In 11 incontri, il Genoa ha ottenuto 4 vittorie, mentre l’Empoli ne ha ottenute 2. Interessante è il fatto che 5 partite sono terminate in pareggio, evidenziando una certa parità tra le due squadre. Questo equilibrio si riflette anche nelle statistiche dei goal: il 73% delle partite ha visto più di 1.5 goal, mentre solo il 27% ha superato la soglia dei 2.5 goal, suggerendo che le partite tra queste due squadre tendono a terminare con poche reti. Inoltre, entrambe le squadre hanno mantenuto clean sheets nel 36% degli incontri, indicando discreta solidità delle difese.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi; Retegui. All.: Gilardino.

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All.: Andreazzoli

Curiosità statistiche Genoa Empoli

Limitazioni Offensive del Genoa : Il Genoa non ha segnato più di un gol nelle ultime sei partite di Serie A, indicando una certa difficoltà offensiva.

: Il Genoa non ha segnato più di un gol nelle ultime sei partite di Serie A, indicando una certa difficoltà offensiva. Difesa Vulnerabile dell’Empoli : L’Empoli ha mostrato carenze difensive, come evidenziato nella recente sconfitta per 3-4 contro il Sassuolo.

: L’Empoli ha mostrato carenze difensive, come evidenziato nella recente sconfitta per 3-4 contro il Sassuolo. Vantaggio Difensivo del Genoa : Il Genoa ha vinto le ultime due partite casalinghe senza subire goal, mostrando una solidità difensiva notevole.

: Il Genoa ha vinto le ultime due partite casalinghe senza subire goal, mostrando una solidità difensiva notevole. Problemi nei Minuti di Recupero : Il Genoa non ha segnato nei minuti di recupero finali di una partita, ma ha anche concesso più reti in quel periodo rispetto a qualsiasi altra squadra di Serie A.

: Il Genoa non ha segnato nei minuti di recupero finali di una partita, ma ha anche concesso più reti in quel periodo rispetto a qualsiasi altra squadra di Serie A. Genoa in Casa : Media goal segnati: 1.50 Media goal subiti: 1.33 Percentuale di partite in cui ha segnato: 83% Ha segnato per primo nel 67% delle partite giocate in casa​​.

: Empoli in Trasferta : Media goal segnati: 1.00 Media goal subiti: 2.33 Percentuale di partite in cui ha segnato: 67% Ha subito il primo goal nel 67% delle partite giocate in trasferta​​.

:

Genoa-Empoli, pronostico consigliato e analisi finale