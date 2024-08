Genoa-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Prima giornata di campionato, a Marassi, tra Genoa e Inter. Pochi dubbi per Inzaghi, che si affida al solito 3-5-2, con Lautaro Martinez e Thuram come terminali offensivi. In mezzo al campo Çalhanoğlu, coadiuvato da Barella e Mkhitaryan, sostenuti da Darmian e Dimarco sulle corsie laterali. In difesa Acerbi, Bisseck e Bastoni. Genoa orfano di Guðmundsson. Gilardino opta per Messias accanto a Vitinha.

Genoa-Inter, le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.