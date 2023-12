La partita tra Genoa e Inter si disputerà venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 20:45 allo Stadio Luigi Ferraris. Questo confronto chiuderà l’anno calcistico 2023 per entrambe le squadre in Serie A, con l’Inter che si presenta come chiara favorita grazie alle sue recenti ottime prestazioni, mentre il Genoa potrà contare sul vantaggio del campo di casa in una partita che promette di essere ricca di tatticismi e colpi di scena.

Genoa-Inter, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Inter è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno al 1.63 su snai e 1.59 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.80 mentre una vittoria del Genoa (segno 1) si trova anche quota 5.83. Ecco la comparazione quote di Genoa e Inter dei bookmakers:

Snai : Genoa (1): 5.75 Pareggio (X): 3.80 Inter (2): 1.63

: Gol Gol : Genoa (1): 5.80 Pareggio (X): 3.88 Inter (2): 1.66

: Sportbet : Genoa (1): 5.83 Pareggio (X): 3.85 Inter (2): 1.59

:

Momento Genoa

Il Genoa, guidato dall’allenatore Alberto Gilardino, ha avuto un percorso altalenante in campionato, trovandosi attualmente al 13° posto in classifica. In casa Grifone, si respira un’atmosfera di sfiducia riguardo ai recuperi di Mateo Retegui e Junior Messias, ancora alle prese con problemi fisici. Anche se sperano di essere convocati, è probabile che non partano dall’inizio. L’attacco dovrebbe essere guidato da Ekuban, con Gudmundsson in supporto. La regia sarà affidata a Badelj, affiancato da Frendrup e Malinovskyi, mentre Sabelli e Vasquez opereranno sulle corsie laterali. Questi elementi potrebbero influenzare l’approccio tattico e le opzioni offensive del Genoa.

Momento Inter

L’Inter, si trova in una posizione di forza, essendo al momento in testa alla classifica di Serie A. Inzaghi sembra propensa a confermare il tandem offensivo composto da Thuram e Arnautovic, con Sanchez pronto a entrare a gara in corso. Lautaro Martinez rimane indisponibile. Le condizioni non ottimali di Dumfries e Dimarco, seppur in miglioramento, li rendono non ancora pronti per la partita, portando Darmian e Carlos Augusto ad agire sulle corsie laterali. Questa situazione potrebbe portare a una leggera variazione nella strategia offensiva dell’Inter.

Statistiche e curiosità

Storico Recente: Il Genoa non ha vinto contro l’Inter dal 2018, registrando 7 sconfitte e un pareggio da allora.

Il Genoa non ha vinto contro l’Inter dal 2018, registrando 7 sconfitte e un pareggio da allora. Solidità Difensiva dell’Inter: L’Inter non ha subito gol dal Genoa per oltre 750 minuti, l’ultimo in un match nel febbraio 2018.

L’Inter non ha subito gol dal Genoa per oltre 750 minuti, l’ultimo in un match nel febbraio 2018. Gol Casalinghi del Genoa: Il Genoa ha segnato una rete in ognuna delle ultime quattro partite casalinghe in campionato.

Genoa-Inter, analisi finale e consigli

La partita tra Genoa e Inter a Marassi si preannuncia piena di insidie. L’assenza del capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, rappresenta un handicap significativo per l’Inter, che potrebbe incontrare difficoltà nel superare la solida difesa del Genoa, soprattutto nella prima metà della partita. Senza il loro principale realizzatore, l’Inter potrebbe dover adottare un approccio più misurato e meno diretto in attacco. Il Genoa, pur non essendo favorito, potrebbe sfruttare questa situazione a proprio vantaggio, cercando di resistere agli assalti nerazzurri e puntando su rapide ripartenze o momenti di incertezza dell’avversario. La presenza di Ekuban e Gudmundsson in attacco potrebbe fornire al Genoa le opportunità necessarie per creare pericoli alla difesa interista. Tenendo conto di questi elementi, un pronostico plausibile per il primo tempo potrebbe essere un “under 1.5”. La partita potrebbe quindi aprire spazi nella seconda metà, ma il primo tempo si preannuncia come una sfida tattica e misurata.