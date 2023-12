Ancora fuori Retegui, nuovamente infortunato, spazio a Messias in attacco, con il recuperato Gudmundsson alle sue spalle. Tornano Bani, in difesa, pienamente a disposizione, e Malinovskyi, rientrato sulla squalifica. Nessuna grande sorpresa per Allegri. Difesa affidata a Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo McKennie con Locatelli e Rabiot, sostenuti da Cambiaso e Kostic. In avanti la solita coppia composta da Chiesa e Vlahovic. Out Moise Kean.

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.All. Allegri.