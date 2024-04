Genoa-Lazio, biancocelesti tra campionato e Coppa Italia

La Lazio di Tudor fa visita al Genoa, obiettivo i tre punti per la classifica e per preparare al meglio il ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Un momento decisivo per i biancocelesti in un momento non certo esaltante per i capitolini.

Le formazioni di Genoa-Lazio

Probabile formazione Genoa (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Vasquez, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All. Gilardino.

Probabile formazione Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Isaksen; Castellanos. All. Tudor.