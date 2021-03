Genoa Sampdoria, cronaca, tabellino e highlights del match

Finisce in parità come all’andata il derby di Genova numero 123. Genoa e Sampdoria pareggiano 1-1 ed entrambe muovono la classifica dopo le sconfitte rimediate domenica rispettivamente per mano di Inter e Atalanta. Primo tempo giocato a ritmi alti, senza pause, ma con poche occasioni, dove comunque è il Genoa ad andare più vicino a sbloccare il risultato con un tiro-cross tagliato di Zajc che si stampa sull’incrocio, mentre la Samp non sfrutta un paio di situazione con gli avversari scoperti peccando di precisione nell’ultimo passaggio. Nella ripresa al 52′ Zappacosta porta in vantaggio gli uomini di Ballardini che vengono raggiunti da Tonelli al 77′. Con questo risultato il Genoa sale a 27 punti, mentre la squadra di Ranieri sale a quota 31.

MARCATORI: 52′ Zappacosta, 77′ Tonelli.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Goldaniga, Strootman (82′ Cassata), Badelj, Zajic, Zappacosta; Shomurodov (82′ Pjaca), Destro (73′ Pandev). A disposizione: Marchetti, Zapata, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Czyborra. Allenatore: Ballardini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Silva, Ekdal, Candreva; Verre (58′ Jankto); Quagliarella (78′ Ramirez), Keita (70′ Gabbiadini). A disposizione: Ravaglia, Avogadri, Regini, La Gumina, Yoshida, Ferrari, Léris. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Costanzo di Orvieto e Vivenzi di Brescia. Quarto ufficiale: Maresca di Napoli. VAR: Giacomelli di Trieste. AVAR: Liberti di Pisa.

AMMONITI: Badelj.

GENOA SAMPDORIA HIGHLIGHTS