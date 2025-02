Genoa – Venezia, le probabili formazioni e dove vederla

Al Ferraris si chiude la venticinquesima giornata con la sfida tra Genoa e Venezia. Rossoblù reduci dal pareggio sul campo del Torino. Due vittorie, due sconfitte e un pari per la formazione d Vieira, attualmente dodicesima con 27 punti. Diversamente, negativa la situazione in casa Venezia, con soli due punti raccolti nelle ultime cinque e due sconfitte consecutive arrivate nelle ultime cinque. La gara d’andata, disputata lo scorso 21 settembre, è terminata 2-0 in favore della formazione Di Francesco, con le reti di Pohjanpalo e Busio. La gara, in programma lunedì 17 alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport Calcio e DAZN; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Genoa – Venezia, le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Messias, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Schingtienne; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.