Gent-Roma finisce 1-1: Tabellino ed Highlights

Gent Roma Tabellino Highlights | Finisce 1-1 la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Gent-Roma, un risultato che qualifica i giallorossi agli ottavi di finale della competizione in virtù dell’1-0 conquistato all’Olimpico dai ragazzi di Fonseca (rete di Carles Perez). Padroni di casa a segno al 25′, col primo vero affondo del Gent: cross di Bezus dalla destra, Mancini non intercetta il pallone che trova invece David, bravo a coordinarsi nell’esecuzione. Immediata la risposta della Roma: dopo 4 minuti assist in profondità di Mkhitaryan per Kluivert che si inserisce e trova la conclusione vincente con la deviazione di Ngadeu. Nel secondo tempo i giallorossi riescono a contenere gli assalti dei belgi così domani, alle 13 a Nyon, la Roma scoprirà la sua prossima avversaria con i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di finale.

Il Tabellino del match di Europa League

Reti: pt 25′ David (G), 29′ Kluivert (R)

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun (35’st Niangbo), Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus (21′ st Chakvetadze); Depoitre (21′ st Kvilitaia), David. Allenatore: Thorup.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (22′ st Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (33′ st Fazio), Cristante; Carles Perez (38′ st Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez (Spa).

Ammoniti: Bezus(G), Veretout (R), Depoitre (G), Spinazzola (R), Kums (G), Mohammadi (G).