Georgia-Grecia, probabili formazioni e dove vederla

In palio un posto nel Gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca. La nazionale georgiana ha superato per 2-0 il Lussemburgo nella semifinale, grazie alla doppietta di Zizvitadze. La Grecia, diversamente, si è imposta con un netto 5-0 sul Kazakistan nel turno precedente. Il match, in programma martedì alle 18 a Tbilisi, non verrà trasmessa in Italia.

Georgia-Grecia, le probabili formazioni

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zizvitadze, Kvaratskhelia. CT. Sagnol.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas. CT. Poyet.