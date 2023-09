Germania-Giappone, le ultimissime sulle formazioni

La nazionale tedesca, già qualificata a UEFA EURO 2024 in quanto paese ospitante, sfida il Giappone nell’amichevole di preparazione alla competizione. Prima delle due amichevoli per la Germania di Flick che scende in campo con 3-4-2-1 composto da: ter Stegen tra i pali, il rossonero Thiaw con Can e Rüdiger nel reparto difensivo; Wolf, Goretzka, Musiala e Gosens in mezzo al campo; in avanti, Sané e Gündogan dietro l’unica punta, Havertz. Per i nipponici c’è Kamada dal 1′. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

GERMANIA (3-4-2-1): ter Stegen, Thiaw, Can, Rüdiger, Wolf, Goretzka, Musiala, Gosens, Sané, Gündogan, Havertz. Ct. Flick.

GIAPPONE (4-3-3): Nakamura; Sugawara, Itakura, Taniguchi, Endo; Kamada, Ito H., Furuhashi; Morita, Ito H., Mitoma. Ct. Moriyasu.