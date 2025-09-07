Germania-Irlanda del Nord, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di Nagelsmann e O'Neill

Di
Francesco Mario Fontana
-
35
RUDIGER E SULE RAMMARICATI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Germania costretta a vincere contro l’Irlanda del Nord per rincorrere un posto nella prossima Coppa del Mondo. Nazionale di Nagelsamann, sconfitta alla prima contro la Slovacchia, a caccia di un risultato positivo per continuare a sperare.

Germania-Irlanda del Nord, le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Raum, Tah, Rüdiger, Mittelstadt; Amiri, Kimmich; Gnabry, Goretzka, Wirtz; Woltemade. CT. Nagelsamann.

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Hume, McNair, Toal; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid. CT. O’Neill.

