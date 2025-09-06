Germania-Irlanda del Nord, probabili formazioni e dove vederla

Nazionale tedesca al bivio. La sconfitta in Slovacchia all’esordio complica le cose della nazionale di Nagelsamann. La Germania sfida l’Irlanda del Nord, che ha vinto la prima gara contro il Lussemburgo, a Colonia. La gara non sarà visibile in Italia.
Germania-Irlanda del Nord, le probabili formazioni:
GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Raum, Tah, Rüdiger, Mittelstadt; Amiri, Kimmich; Gnabry, Goretzka, Wirtz; Woltemade. CT. Nagelsamann.
IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; Hume, McNair, Toal; Bradley, McCann, Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid. CT. O’Neill.