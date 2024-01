Ghana-Capo Verde, le ultimissime sulle formazioni

Esordio del Ghana nella Coppa d’Africa 2024, questa sera alle 20.45 contro Capo Verde. Hughton opta per il 4-2-3-1. Difesa affidata a Djiku e Salisu centrali, supportati da Seidu e Mensah sulle fasce. In mezzo al campo Amartey e Baba, alle spalle di Ayew, Kudus e Paintsil. In avanti il solo Williams. Tra i pali c’è Ofori.

Le probabili formazioni:

GHANA (4-2-3-1): Ofori; Seidu, Djiku, Salisu, Mensah; Amartey, Baba; J. Ayew, Kudus, Paintsil; Williams. CT. Hughton.

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Semedo, Borges, Pico, Stopira; Rocha, Costa, Monteiro; Mendes, Rodrigues, Bebe. CT. Bubista.