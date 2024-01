Ghana-Capo Verde, probabili formazioni e dove vederla

Sfida valida per il gruppo B di Coppa d’Africa: il Ghana affronta Capo Verde allo stadio Stadio Felix Houphouet Boigny, domenica alle 20.30. Formazione ghanese detentrice in quattro occasioni del trofeo, a caccia di una vittoria nella competizione che manca dal 1982. Per Capo Verde si tratta della quarta partecipazione; il massimo risultato dalla nazionale capoverdiana risale al quarto finale di raggiunto nell’edizione 2013, disputata in Sudafrica. La gara sarà visibile in diretta e in streaming su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

GHANA (4-2-3-1): Ofori; Seidu, Djiku, Salisu, Mensah; Amartey, Baba; Ayew, Kudus, Paintsil; Williams. All. Hughton.

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Semedo, Borges, Pico, Stopira; Rocha, Costa, Monteiro; Mendes, Rodrigues, Bebe. All. Bubista.