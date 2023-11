Nuovo undici titolari quello schiarato da Koeman in vista della gara contro Gibilterra, in programma questa sera alle 20.45. Il tecnico degli Oranje sceglie il 3-4-2-1. In difesa, davanti a Verbruggen, spazio all’interista De Vrij, accanto a Blind e al capitano Virgil van Dijk. Centrocampo a quattro con Teze e Hartman sulle fasce, Schouten e Veerman centrali. In avanti Stengs e Gakpo alle spalle della punta, Weghorst.

Le probabili formazioni:

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, Chipolina, Mouelhi, J.Chipolina, OIivero; Walker, Pozo, De Haro, Casciaro; Barr. CT. Julio Cesar Ribas