Gli Oranje – vincitori nell’ultima uscita contro l’Irlanda, con conseguente vantaggio di tre punti raccolto nei confronti della Grecia e qualificazione a UEFA Euro 2024 – affrontano l’agevole Gibilterra, reduce dal 14-0 subito contro la Francia. La gara d’andata, disputata a Rotterdam lo scorso 27 marzo, è terminata 3-0 per l’Olanda con doppietta di Aké e rete di Memphis Depay. Il match, in programma martedì alle 20.45, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, Chipolina, Mouelhi, J.Chipolina, OIivero; Walker, Pozo, De Haro, Casciaro; Barr. CT. Julio Cesar Ribas

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; de Vrij, van Dijk, Blind; Teze, Schouten, Veerman, Hartman; Stengs, Gakpo; Weghorst. CT. Koeman