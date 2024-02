Gila carica la Lazio: “La Champions ripaga di ogni sforzo. Kane? Non dovremo fargli fare il suo gioco”

Il difensore della Lazio non vede l'ora di poter scendere in campo nel match di Champions

La Lazio è attesa dalla delicata sfida di Champions contro il Bayern Monaco. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Mario Gila per caricare i suoi in vista della sfida dell’Olimpico.

Gila: “Test importante per capire dove possiamo arrivare”

Che partita sarà quella con il Bayern Monaco?

“Partita difficile ma molto importante per noi, una gara in cui servirà tutto. Noi siamo la squadra che ha meno pressione e quindi dobbiamo sfruttare questo vantaggio in una serata che sarà unica. Servirà una partita perfetta. Incontriamo una delle quadre più forti d’Europa e sarà una gara che dimostrerà anche a noi stessi dove possiamo arrivare”.

Quali sono le insidie che può portare la squadra tedesca?

“Il pericolo principale è Kane, alla fine hanno una squadra di altissimo livello ma se non permettiamo a Kane di fare il suo gioco possiamo avere un buon vantaggio”.

Che emozioni porta la Champions?

“Tutte le gare di Champions ripagano di ogni sforzo, per me ogni gara è importate è come una finale. Arrivare a una serata come quella di domani è pazzesco, per un giocatore è il massimo”.