Lazio, Immobile: “Con il Bayern sarà una missione difficile ma non impossibile”

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare il match di andata degli ottavi di Champions League che vedrà impegnata domani la Lazio contro il Bayern Monaco. Ecco le parole del capitano dei biancocelesti.

Lazio, le parole di Ciro Immobile

Sarà una missione impossibile per la Lazio?

“Sarà una missione difficile ma non impossibile. Sarà bello affrontare una squadra così forte e ci tengo a dire alla gente che daremo tutto per onorare la maglia“.

Domani dovrete essere leggeri per scendere in campo con meno pressioni?

“Noi abbiamo preso questa competizione come premio per il percorso fatto nell’anno passato. Domani affronteremo una delle squadre più forti del mondo e servirà fare qualcosa in più, qualcosa di straordinario“.

Dove dovete crescere per trovare continuità nei risultati?

“Sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto su quelli tecnico-tattici. Dovremo essere bravi a gestire la loro aggressività e essere organizzati noi in difesa. Sarà importante agire di squadra“.

Come ci arrivi tu mentalmente e fisicamente dopo l’infortunio ed il gol contro il Cagliari?

“Bene perché per fortuna il periodo negativo ormai è alle spalle. Ho lavorato tanto e faccio di questo lavoro il mio pane quotidiano“.