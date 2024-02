Giordano critica la Lazio: “Neanche una squadra di Lega Pro subisce così tanto”

Dopo la sconfitta di ieri sera della Lazio contro la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di “Radiosei” Bruno Giordano, ecco le sue parole.

Lazio, Giordano: “La partita con la Fiorentina non c’è stata”

“Se le cose non vanno le puoi mascherare per un breve periodo di tempo, poi alla lunga si ripropongono. La partita con la Fiorentina non c’è stata, mi è piaciuto Sarri per la sua franchezza dopo la sconfitta, meno quando ha fatto riferimento alle sue indicazioni di mercato che non sono state raccolte. Questo si può ripercuotere sul gruppo, mentre questo è il momento di non parlare. Dal punto di vista tecnico-tattico diventa difficile da decifrare, neanche una squadra di Serie C va a Firenze e subisce così tanto. La verità è che fenomeni in questa squadra non ce ne sono, deve sempre dare il massimo per fare bene. Tutte le squadre hanno problematiche, ma non bisogna commettere l’errore di dare alibi a calciatori che non vedono l’ora di averne. Con il Milan ed il Bayern si decide la stagione”.