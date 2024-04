Giuntoli: “Siamo in linea con gli obbiettivi prefissati. Allegri? Pianificheremo il futuro insieme”

Cristiano Giuntoli ha parlato del futuro della Juventus ai microfoni di DAZN prima del derby della Mole.

Le parole di Giuntoli

Elkann ha parlato di Juve in evoluzione. Quale sarà il futuro del club?

“Per quanto riguarda le parole di Elkann mi lusingano, è un grande stimolo per dare ogni giorno sempre di più. Per quanto riguarda Manna stiamo parlando con lui per capire il suo percorso, nel rispetto del nostro club. Siamo concentrati però sul presente, ci siamo posti degli obiettivi e siamo in linea con quello che volevamo fare, cercando di vincere la Coppa Italia, arrivare in Champions e valorizzare i ragazzi. A fine anno ci sarà modo di capire quale sarà il futuro della Juventus con gli obiettivi chiari. Il mister ha un anno di contratto, sta facendo un grande lavoro e a fine anno ci metteremo seduti a parlare con lui”.

Come vi muoverete sul mercato in estate. Ha già qualche nome in mente?

“Con il mister abbiamo parlato di tanti calciatori per il futuro, ma in questo momento non ci sono chissà che piani, l’entrata in Champions determinerà tante cose, così come le vendite. Ci sono tante variabili per pianificare ora il futuro della Juventus. Stiamo ripartendo dopo una situazione delicata, ci vuole un po’ di pazienza”.

Il futuro sarà ancora insieme ad Allegri?

“Sempre e comunque. Ha un anno di contratto, sta facendo un lavoro importante con i ragazzi e ci metteremo seduti ogni anno come si deve fare con un allenatore”.