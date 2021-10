Gran Piemonte 2021, tanti big per la classica piemontese

Andrà in scena giovedi 7 ottobre 2021 l’edizione di quest’anno della Gran Piemonte. Il percorso sarà di 168 chilometri e si presta a diverse interpretazioni. Non mancheranno le salite, come quella di Silva, de La Serra e di Azoglio. Da quest’ultima mancheranno poi oltre 30 chilometri tra discesa e falsopiano prima di arrivare al traguardo. Ci potrebbe essere spazio per le ruote veloci che sapranno resistere alle asperità di giornata. Il vincitore uscente George Bennett non sarà al via e quindi non potrà difendere il successo dello scorso anno, in una delle classiche italiane d’autunno.

Gran Piemonte 2021: la startlist provvisoria

