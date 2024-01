Granada-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Simeone opta per il 3-5-2 nella gara di questa sera contro il Granada. Linea difensiva con Witsel, Hermoso e Gimenez. In mezzo al campo De Paul, Koke e Saul, sostenuti da Molina, a destra, e Lino, a sinistra. In avanti la coppia composta dai soliti Morata e Griezmann. Tra i pali c’è Oblak.

Le probabili formazioni:

GRANADA (4-4-2): Batalla; Sanchez, Piatkowski, Miquel, Neva; Zaragoza, Ruiz, Villar, Callejon; Uzuni, Boye. All. Medina.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann. All. Simeone.