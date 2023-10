Sfida decisiva tra Grecia e Olanda per le qualificazioni a UEFA EURO 2024. Con la Francia già qualificata, per il gruppo B, resta soltanto un pass per la Germania. La gara di questa sera sembra avere il sapore di un vero e proprio spareggio: grande occasione per la Grecia, seconda, a 12 punti con una gara in più rispetto all’Olanda, terza, ferma a 9. Nella sfida d’andata, disputata lo scorso 7 settembre ad Eindhoven, gli Oranje si sono imposti sugli ellenici per 3-0 grazie alle reti dell’atalantino de Roon, di Gakpo e Weghorts. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Madolas; Masouras, Giakoumakis, Pelkas. CT. Dominguez.

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, Rejinders, Hartman; Bergwijn; X. Simons; Malen. CT. Koeman.